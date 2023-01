Bendetto XVI | papa Francesco in sedia a rotelle ai funerali – Video

RaiNews

Papa Francesco, in sedia a rotelle, arrivato sul sagrato di piazza San Pietro per presiedere le esequie funebri del Papa emerito Benedetto. La messa è stata introdotta da una processione.Una zona rossa con gli accessi presidiati dalle forze dell'ordine, 1'000 agenti in campo e divieto di sorvolo. tutto pronto in Vaticano per i funerali di Benedetto, ai quali, si attende un afflusso di circa 100'000 persone, ben oltre quanto previsto nei giorni scorsi. Le strade che portano alla Basilica sono ormai inaccessibili al traffico e gli agenti delle ... I funerali di Benedetto XVI, piazza San Pietro gremita in preghiera - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 09:06 - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 09:06 Oggi, 5 gennaio, è il giorno dei funerali del Papa emerito Benedetto XVI. A presiedere la cerimonia sul sagrato della Basilica di San Pietro dalle 9.30 è Papa Bergoglio. Al Papa… Leggi ...Chi scatta foto e selfie, chi chiama parenti e amici per raccontare l’evento a cui sta partecipando, chi scrive cartoline: tanti i modi con cui la folla ha atteso a San Pietro l’inizio delle esequie d ...