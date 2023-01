Bellingham-Real Madrid | cifre pazze | in ballo oltre 100 milioni!

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Per il passaggio di Judealci sono altein: si parla di chiusurei 100 milioni di euro Ilvuole Judee per anticipare la concorrenza è disposto a mettere pesantemente mano al proprio portafoglio. A riferirlo è Marca, che parla di due possibili piani d’azione. Il primo vedrebbe i Blancos mettere in un sol colpo sul piatto 120 milioni di euro, mentre l’alternativa sarebbero 100 milioni di parte fissa più ulteriori 40 di bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sportitalia

è in vetta con una valutazione di 208,2 milioni di euro , a seguire Foden del City (200,5) e, come detto, Mbappè terzo a 190,7 milioni. Nei primi dieci anche Vinicius jr delMadrid (...Commenta per primo IlMadrid è ottimista di ingaggiare Judedal Borussia Dortmund. Ne sono convinti i colleghi del Mundo Deportivo : i Blancos sono pronti a spendere più di 100 milioni di euro , ma non a ... Real Madrid, continua senza sosta la trattativa per Bellingham Giocatori che valgono di più 2023 – Il CIES Football Observatory ha stilato la prima classifica del nuovo anno che mette in ordine i calciatori che valgono di più. Jude Bellingham del Borussia Dortmun ...Real Madrid-Bellingham, i Blancos puntano il centrocampista inglese: per raggiungere l'obiettivo gli spagnoli possono seguire due strade.