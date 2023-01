Belen su Stefano De Martino | “La prima volta non eravamo solo in due…”

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 5 gennaio 2023)Rodriguez torna a parlare diDee dellache si sono lasciati. La showgirl argentina ha spiegato che è statoa lasciarla e che lei ha sofferto molto, ma ha ammesso che ai tempi la loro relazione era ancora acerba e per di più condizionata dalla popolarità di entrambi. In una lunga intervista al settimanale F la conduttrice si lascia andare a un racconto sulla fine dellarelazione con l’attuale compagno con il quale ha passato uno splendido Natale: “Quando ci siamo messi insieme per lalui aveva 22 anni e io 26,due pischelli e per di più famosi. Nondue nella coppia,in migliaia. Avevamo i paparazzi ...