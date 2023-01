Belen Rodriguez | ' Ho avuto tre aborti | oggi non sono né un dolore né un rimpianto'

(Di giovedì 5 gennaio 2023)confessa di avertre. La showgirl per la prima volta ha rivelato un aspetto molto intimo e anche doloroso della sua vita, del quale aveva scelto di non parlare per molto ...

TGCOM

confessa di aver avuto tre aborti . La showgirl per la prima volta ha rivelato un aspetto molto intimo e anche doloroso della sua vita, del quale aveva scelto di non parlare per molto ...Leggi anche >confessa: 'Ho avuto tre aborti, oggi non sono né un dolore né un rimpianto' Leggi anche > Michelle Hunziker, confessione sulla gravidanza di Aurora: 'Se aspetta un ... Belen: “Non sono stata io a lasciare Stefano De Martino” La verità di Belen Rodriguez su Stefano De Martino sarebbe una e una sola soltanto: ecco cosa ha dichiarato la show girl ...Belen Rodriguez confessa di aver avuto tre aborti. La showgirl per la prima volta ha rivelato un aspetto molto intimo e anche doloroso della sua vita, del quale aveva scelto di non parlare per molto..