Belen Rodriguez | «Ho avuto tre aborti | oggi non sono né un dolore né un rimpianto»

(Di giovedì 5 gennaio 2023)confessa di avertre. La showgirl per la prima volta ha rivelato un aspetto molto intimo e anche doloroso della sua vita, del quale aveva scelto di non parlare per molto tempo. In passato aveva confessato di aver perso un bambino poco prima della nascita di Luna Marì, ma ora ha ammesso di aver perso altri due bimbi prima di concepire Santiago. La confessione Intervistata dal settimanale F, laspiega di aver subito ben trenel corso della sua vita: «Non l’ho mai detto a nessuno ma in realtà ne ho persi tre nella mia vita: due prima di Santi e uno fra Santi e Luna», ha raccontato, «Lì per lì ne ho sofferto, certo, ma poi hoaltri figli quindi, in tutta onestà, le rispondo che ...

TGCOM

Laa cuore aperto racconta il suo amore per il conduttore tv Con Stefano De Martino è finita per ben due volte, marivela: "Non sono stata io a lasciarlo". La showgirl si confessa a cuore aperto al settimanale "F" spiegando perché l'amore per il conduttore tv napoletano è senza fine: "Mi piacerebbe ...confessa di aver avuto tre aborti . La showgirl per la prima volta ha rivelato un aspetto molto intimo e anche doloroso della sua vita, del quale aveva scelto di non parlare per molto ... Belen: “Non sono stata io a lasciare Stefano De Martino” La loro è una delle storie d’amore più chiacchierate di tutta l’Italia, ma allo stesso è anche una delle più belle. È davvero bello il rapporto che hanno i due, nonostante nel tempo non abbia avuto po ...La verità di Belen Rodriguez su Stefano De Martino sarebbe una e una sola soltanto: ecco cosa ha dichiarato la show girl ...