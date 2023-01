Belen e il trenino bollente con un allenatore di Serie A | il video virale

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il nuovo anno è iniziato con il 2022 chiuso con un divertente siparietto traRodriguez e un tecnico del massimo campionato italiano. Con l’arrivo del 2023 tornerà anche laA; tra le squadre protagoniste non possiamo non citare il Napoli. I partenopei, dopo una prima parte di stagione ad altissimi livelli, vogliono confermare di essere la squadra migliore e andare a vincere un campionato che manca da troppo tempo. Le amichevoli di dicembre del Napoli hanno portato due vittorie e due sconfitte; i gol subiti non sono stati pochi ma Spalletti sa benissimo di avere a disposizione una rosa forte, completa e di come le amichevoli siano importanti, esclusivamente, per andare a ritrovare la miglior condizione possibile. InstagramIl primo impegno ufficiale del Napoli sarà in casa dell’Inter; sfida complessa contro una squadra non semplice da battere ...