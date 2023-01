Befana del Poliziotto | un pomeriggio di festa per famiglie e bambini Ospite d' eccezione Maurizio Battista

CatanzaroInforma

Domani 6 gennaio 2023 alle ore 15:30 torna l'undicesima edizione dellaPoliziotto, organizzata dalla Segreteria Provinciale della Consap di Roma guidata da Gianluca Guerrisi in collaborazione con Oasi PARK della famiglia Melandri. L'ospite di eccezione sarà il ...E' un agile libricino, ma c'è da augurarsi che lain persona oppure qualche amico premuroso ...farebbero meglio a leggere il libretto oppure richiedere la consegna dello stesso da parte... La Befana del Poliziotto 2023 ritorna al Pala Pulerà: il 6 gennaio a partire dalle 16.30 Domani 6 gennaio 2023 alle ore 15:30 torna l'undicesima edizione della Befana del Poliziotto, organizzata dalla Segreteria Provinciale della Consap di Roma ...ACERRA - Si terrà domani, venerdì 6 gennaio 2023, a partire dalle ore 9:30 e sino alle ore 13.30 c/o la Villa Comunale sita in via Manzoni, Acerra, l'iniziativa "Befana Solidale 2023" promossa dalla a ...