Befana 2023 | dove andare e cosa fare il 6 gennaio sul litorale romano e non solo | gli eventi in programma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Laè certamente una delle feste più amate dai bambini. Ma i grandi, però, non devono scoraggiarsi, perché la maggior parte degliina Roma e sulsono aperti anche a loro, che potranno beneficiare insieme ai più piccoli di questo sensazionale giorno di festa, con attività che risulteranno coinvolgenti anche per le loro aspettative. Dunque, ecco una rassegna deglipiù sorprendenti che ci sono i giro, non vi rimane chela vostra scelta. Continuate a leggere! Calza Kinder della: eccoc’è dentro e quanto costa: Piazza Navona e in Piazza delle Cinque Lune In cima alla lista deglic’è sicuramente la ...