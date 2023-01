Beau is Afraid | il poster del nuovo film di Ari Aster con Joaquin Phoenix

The Hot Corn Italy

Tutti i prossimi film di Joaquin Phoenix Naturalmente, Napoleon non è l'unico film di Phoenix in arrivo, ha recentemente terminato la produzione iniziale diis, un film horror e comico ...( Michela Greco ) J OAQUIN PHOENIX IN 'IS' L'accoppiata Ari Aster (regista di Hereditary e Midsommar ) e Joaquin Phoenix promette scintille. L'attesa si fa ancora più trepidante grazie al ... Beau Is Afraid e le ossessioni di Ari Aster Quattro Joaquin Phoenix ritratto in diversi momenti ed età della sua vita nel nuovo poster ufficiale del misterioso film."Ari Aster. Joaquin Phoenix. Next year, Beau is Afraid". La A24 ha svelato su Twitter il poster del nuovo film del regista di Hereditary e Midsommar, che inizialmente doveva intitolarsi Disappointment ...