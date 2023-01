Bayern Monaco | fatta per il trasferimento di Sommer | i dettagli

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Yann, portiere del Borussia Mönchengladbach, si dovrebbe trasferire presto alper sostituire Manuel Neuer Yann, portiere del Borussia Mönchengladbach, si dovrebbe trasferire presto al. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, infatti, l’estremo difensore avrebbe il contratto in scadenza il prossimo giugno, ma i bavaresi sarebbero disposti ad un sacrificio economico per acquistarlo nel mercato di gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

