Baustelle tornano in tour e pubblicano il nuovo singolo | “Il nostro ritorno al criticismo e al rock and roll”

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Icol. A 5 anni di distanza dall’album L’amore e la violenza vol.2 la band toscana torna con undal titolo Contro il mondo. A fine novembre il gruppo ha anche annunciato le date delitaliano, andate sold out in poche settimane. Unmolto atteso da parte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: MÅNESKIN: in concerto negli stadi italiani la prossima estate Måneskin, ilalbum si intitola “Rush!” Pantera: annunciate altre date per ileuropeo! Peter Gabriel: due concerti in Italia nel 2023! METALLICA: annunciato ilalbum, ad aprile parte il ...