Batista | ”Non farò più Drax”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Dave Bautista ha annunciato inizialmente a maggio che la sua avventura con la Marvel stesse giungendo a termine. Ora ha parlato con Yang-Yi Goh di GQ perché ha abbandonato il ruolo diil Distruttore. Per assicurarsi il ruolo dianni fafece moltissimi provini ai piani alti della Disney, nonostante i continui rumor di altri attori di ranghi più elevati che avrebbero preso il suo posto. Stava andando il palestra quando ha ricevuto la telefonata che confermava la sua parte. “Mi sono dovuto accostare perché continuavo a piangere in modo incontrollabile. Sono subito tornato indietro a casa mia e, tremando, ho detto a mia moglie di aver ottenuto la parte, e stava entrambi dando di matto.“ha dichiarato chegli ha dato la possibilità di allenare ulteriormente le sue ...

