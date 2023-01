Basket femminile | EuroCup | gara-1 è di Sassari Dominio Dinamo | poi Venezia rimonta

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il primo atto del derby ditraè della. Finisce 89-82 per la squadra sarda, che ha dominato per trenta minuti, sognando di ipotecare già la qualificazione agli ottavi di finale. Nell’ultimo quarto, però, la Reyer si è ricordata di essere una delle migliori squadre della competizione e ha accorciato fino al -7 finale che tiene ancora tutto aperto in vista del ritorno di giovedì prossimo al Taliercio. Unatrascinata dai 22 punti di Joyner Holmes, che sfiora la doppia doppia con 8 rimbalzi. Importantissimi anche i 21 punti di un eccellente Debora Carangelo ed anche i 17 punti e 8 rimbalzi di Elin Gustavsson. Anon bastano la doppia doppia di Jessica Shepard (19 punti e 14 rimbalzi) ed anche i 21 punti di Awak Kuier e i 19 di Antonia ...

