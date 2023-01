Basket | Eurolega 2022-2023 | la Virtus Bologna sfida la capolista Barcellona in trasferta Le V-nere provano a mettere in difficoltà Mirotic e compagni

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Primo impegno delinper la, attesa subito da una grandein Catalogna: domani sera, giovedì 5 gennaio, le V-affronteranno al Palau Blaugrana (palla a due alle ore 20:30) il temibiledi Sarunas Jasikevicius e Nikolanel diciassettesimo turno di regular season che inaugura il nuovo anno nella massima competizione continentale per club, unica a non essersi mai fermata durante il periodo natalizio. I bolognesi vogliono la seconda vittoria pesante di fila, dopo aver piegato alla Segafredo Arena il Fenerbahce Istanbul di coach Itoudis (92-88). La squadra di Sergio Scariolo sembra aver ingranato in Europa, risalendo posizioni ed avvicinandosi così alle migliori otto per l’accesso alla post-season. 7-9 ...

