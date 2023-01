(Di giovedì 5 gennaio 2023) Dopo aver invertito la rotta, con tre vittorie nelle ultime tre, per l’Olimpia Milano (14esima, 6 vinte 10 perse) di, in Eurolega, arriva un’altra prova del nove: la trasferta, domani alle 20, ad Atenei greci del(4a in classifica, 10 vinte e 6 perse). Il morale dei campioni d’Italia è buono, tanto che il capoallenatore alla vigilia della partita si è espresso con ottimismo verso questo complicato match dove sa perfettamente che i suoi dovranno fare ancora qualcosa in più, rispetto alle affermazioniStella Rossa (trasferta) e Monaco e Valencia (casa), per ottenere il successo. “da unadi, ma al Pireo – ha detto...

Basket, Ettore Messina: "Veniamo da una serie di partite buone, contro l'Olympiacos serve uno sforzo in più" Dopo aver invertito la rotta, con tre vittorie nelle ultime tre partite, per l'Olimpia Milano (14esima, 6 vinte 10 perse) di Ettore Messina, in Eurolega, arriva un'altra prova del nove: la trasferta, ...Il primo impegno europeo del 2023 è anche l'ultimo del girone di andata della regular season. Per l'Olimpia (4-4 in trasferta) si tratta di un impegno difficilissimo contro l'Olympiacos che è 10-6 in ...