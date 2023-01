Barcellona-Virtus Bologna | Eurolega | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Banco di prova impegnativo per la, che alle 20:30 scende in campo sul parquet delper la diciassettesima giornata didi Basket. Un appuntamento complicato per gli uomini di Scariolo, certificato anche dalla situazione differente delle due squadre. I catalani, infatti, sono tra i quintetti più accreditati e al momento occupano la seconda posizione in classifica, alle spalle del Baskonia. Discorso ampiamente diverso per gli emiliani, tredicesimi – proprio davanti ad un’Olimpia Milano altrettanto in difficoltà – e alla ricerca di un successo che permetterebbe loro di risalire la china. Ildi, con latv ...