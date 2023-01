Agenzia ANSA

'Vogliamo vincere il campionato. Parlo spesso con Xavi, l'obiettivo principale è quello. Abbiamo la rosa per riuscirci'. Ha le idee chiare Joan, presidente del, in una lunga intervista concessa a Cadena Ser. I blaugrana negli ultimi anni hanno visuto periodi difficili, anche dal punto di vista economico, ma la situazione ...Così Juan, presidente del, in un'intervista a Cadena Ser. "Anche De Jong e Ter Stegen non sono in vendita, diversi club sono interessati al nostro centrocampista, ma non vogliamo ... Barcellona, Laporta: "Non interverremo nel mercato invernale" - Calcio Non è in vendita nemmeno per 70 milioni, affronteremo il rinnovo al momento giusto". Così Juan Laporta, presidente del Barcellona, in un'intervista a Cadena Ser. "Anche De Jong e Ter Stegen non sono ...Il presidente del Barcellona Joan Laporta spiega come la situazione rinnovi di alcuni blaugrana, tra cui Gavi, sia bloccata fino a giugno ...