Barcellona | Laporta | 'Dembele e De Jong non sono in vendita Piqué può tornare | la verità su Messi e Superlega'

Calciomercato.com

Inizialmente aveva accettato di firmare un nuovo contratto quinquennale con ilmaha deciso di non rinnovargli il contratto a causa del salary cup vigente in Spagna. L'attaccante ......starebbe lavorando nell'ombra per portare Kylian Mbappé, che non avrebbe gradito la volontà del Psg di proporre il rinnovo a Messi, al Camp Nou. Altro indizio sarebbe la scelta di... Barcellona, Laporta: 'Dembele e De Jong non sono in vendita ... Il presidente del Barcellona Joan Laporta spiega come la situazione rinnovi di alcuni blaugrana, tra cui Gavi, sia bloccata fino a giugno ...Fuori dai piani del top club e possibile prossimo colpo dei rossoneri, sull'out destro bisognosi di un rinforzo di spessore internazionale ...