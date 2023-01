Agenzia ANSA

"Ildà tutto il suo sostegno a Samuele ribadisce la sua totale opposizione a qualsiasi segno di violenza, razzismo, xenofobia e intolleranza". Lo ha pubblicato il club blaugrana sui ...Dal settore ospiti si sono levati insulti nei confronti di due calciatori di colore dei salentini,e Banda . Il primo, difensore di proprietà del, campione del mondo con la Francia ... Barcellona, a Umtiti va tutto il nostro sostegno - Puglia (ANSA) - ROMA, 05 GEN - 'Il Barcellona dà tutto il suo sostegno a Samuel Umtiti e ribadisce la sua totale opposizione a qualsiasi segno di ..."In questo mercato invernale non e' previsto alcun movimento, a meno che non si presenti un'occasione inaspettata. In estate abbiamo gia' ...