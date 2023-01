Barbara D’Urso trova l’amore con l’ex marito della showgirl? Cosa ha detto – VIDEO

Tvpertutti

'Notte in hotel insieme a Briatore'. Proprio così,è stata avvistata insieme all'imprenditore in un hotel di Milano. La conduttrice è da tempo single, dopo aver chiuso la storia'amore con il broker assicurativo Francesco Zangrillo . ...e Flavio Briatore sono stati pizzicati in un hotel di lusso di Milano. I due avrebbero cenato e trascorso tutta la serata insieme, cercando di evitare i paparazzi.e ... Barbara d'Urso e Briatore «notte insieme in hotel»: gossip e dettagli