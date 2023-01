Barbara D’Urso pantaloncini corti e gambe chilometriche | l’outfit sportivo incanta tutti

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Anchesi sta godendo una pausa lontano dalla tv. Quest’anno, così come accade in ogni anno, la conduttrice si è fermata per le festività natalizie dai suoi impegni lavorativi. La showgirl di Canale 5 sta trascorrendo le sue giornate sbizzarrendosi tra diversi hobby e non manca anche una giusta dose di attività sportiva. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.