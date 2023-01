Barbara D’Urso | flirt con un famoso imprenditore? La clamorosa indiscrezione

Leggi su tvzap

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Personaggi Tv. Stando a quanto riporta il settimanale Diva e Donna,sarebbe stata avvistata in un albergo insieme ad un ricco e. L’, che ha del clamoroso, è stata rilanciata sul web. La conduttrice, però, non si è ancora espressa in merito. Anche ilnon ha rilasciato alcuna dichiarazione. (Continua…) LEGGI ANCHE: Flavio Briatore finisce in ospedale: l’annuncio sui socialin albergo con unLa famosa conduttriceè sempre molto riservata in merito alla sua vita privata. Da anni è sotto i riflettori perchè conduce uno dei programmi più visti dai ...