Barbara D’Urso e Flavio Briatore | notte insieme in un hotel di lusso”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Mentresi gode alcuni giorni di relax al mare con le amiche in vista del ritorno in tv con “Pomeriggio Cinque” dopo la pausa natalizia, il settimanale “Diva e Donna” esce in edicola con un clamoroso scoop che sta facendo il giro del web. I paparazzi hanno pizzicato la conduttrice napoletana mentre entra in undidi Milano. “in– titola il magazine – Sorpresi mentre cercano di nascondersi”.sulla cover di ‘Diva e Donna’Incontro di lavoro, d’amicizia o d’amore? I due avrebbero tentato di non dare ...