Barbara D’Urso e Flavio Briatore hanno fatto sesso? Il gossip che impazza sul web

(Di giovedì 5 gennaio 2023)è tornata al centro di un succulento; dopo la fine della relazione con Francesco Zangrillo, la conduttrice sarebbe stata pizzicata in dolce compagnia. Non parliamo di una persona qualunque: la madrina di Pomeriggio 5 avrebbe passato la notte con. Ma è tutto vero? Leggi anche: Paola Caruso è uscita dall’ospedale;...

Corriere della Sera

Rossella Michetti si presenta come ospite a Domenica Live daper parlare con suo marito Ivano Michetti, chitarrista de I Cugini di Campagna, del difficile periodo vissuto insieme. Una ...e Flavio Briatore hanno passato la notte insieme in un hotel di lusso a Milano La notizia di gossip sta facendo il giro della rete ed è stata lanciata tra le pagine di Diva e Donna . ... Barbara D'Urso e la «notte in hotel insieme a Flavio Briatore», il gossip