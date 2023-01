Barbara d’Urso e Flavio Briatore | esplode il gossip

Leggi su zon

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il settimanale Diva e Donna ha pizzicatoa cena, qualche sera fa, in un famosissimo e lussuosissimo hotel milanese. Non è ancora chiara la natura dell’incontro, se i due vogliano in qualche modo entrare in affari, ma i più romantici hanno già cominciato a fantasticare che la conduttrice di Pomeriggio Cinque e l’imprenditore padre del Billionaire, possano essere la prima coppia del 2023 delitalico. Ad alimentare le congetture, il silenzio dei diretti interessati in merito alle foto che, appena pubblicate, hanno fatto il giro del web. Per quel che ne sappiamo, entrambi hanno il cuore libero: lei ha di recente chiuso la frequentazione con il broker Francesco Zangrillo, lui è single da tempo ma continua a mantenere buoni rapporti con la ex moglie Elisabetta ...