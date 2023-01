Bandiere a mezz’asta in Italia per i funerali del Papa emerito | è polemica

Leggi su tpi

(Di giovedì 5 gennaio 2023)oggi inper idelper la decisione del governo di ordinare lesugli edifici pubblici di tuttain occasione deidelBenedetto XVI in programma oggi, giovedì 5 gennaio 2023, in piazza San Pietro. “In occasione delle esequie solenni delBenedetto XVI, la Presidenza del Consiglio ha disposto per il 5 gennaio 2023 l’imbandieramento adellenazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale”: è quanto si legge in una nota diramata dal governo ...