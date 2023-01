Ballando con le Stelle | Milly Carlucci sbotta | “I giudici? Nessuno può…”

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 5 gennaio 2023)con leha chiuso i battenti, ma le polemiche non si sono placate. Ora anche la padrona di casa,ha deciso di dire la sua e di rispondere alle parole di Selvaggia Lucarelli. La timoniera del dancing show in onda su Rai 1 ha deciso di chiarire una volta per tutte cosa pensa in merito alle dichiarazioni della sagace giornalista e giurata del programma.risponde alle critiche sulla finale die parla dei(Ilovetrading.it)L’edizione 2022 dicon lesi è conclusa tra gli applausi del pubblico. Anche quest’annoe la sua squadra hanno lavorato al meglio, riuscendo ad offrire al pubblico un format di ...