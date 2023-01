Ballando con le Stelle | le indiscrezioni sulla prossima edizione | “Sara Di Vaira vuole prendere il posto di Selvaggia Lucarelli”

Il Fatto Quotidiano

Patrizia De Blanck sconvolge il pubblico a Oggi è un altro giorno Dopo aver accolto le polemiche per la finale dile Stelle ,ospiti Luisella Costamagna e Guillermo Mariotto , il ...Qualcuno le spieghi che della sua supercazzola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla', ha tuonato la giudice dile Stelle. ' Il problema è se abbia o no esibito un greenpass ... Ballando con le stelle, continua lo scontro tra Costamagna e Lucarelli: “Non mi devo neppure scomodare… We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Vincitrice di Ballando con le stelle si sfoga: "Io sono sempre a tiro" Ha vinto l'ultima edizione del talent condotto da Milly Carlucci, Luisella ...