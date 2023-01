Ballando con le Stelle | le indiscrezioni sulla prossima edizione | “Sara Di Vaira vuole prendere il posto di Selvaggia Lucarelli”

(Di giovedì 5 gennaio 2023)con leDiildiNonostantecon lesi sia concluso poco meno di un mese fa non si placano le: gli ultimi rumors, infatti, vorrebbero l’ex ballerinaDiinteressata aldi giudice ricoperto da, la cui presenza nella trasmissione è ancora in dubbio. A rivelare l’indiscrezione è il settimanale Oggi, secondo cui l’ex ballerina della trasmissione, che nell’ultimaha ricoperto il ruolo di commentatrice ...

Sara Di Vaira potrebbe prendere il posto di Selvaggia Lucarelli ale Stelle . Nella sua rubrica settimanale su Oggi Alberto Dandolo ha confermato che la poltrona della giornalista nel programma di Rai1 potrebbe scricchiolare e ci sarebbe già un nome ...Era inevitabile che dopo tante polemiche sulla finale dile Stelle da parte di ospiti, concorrenti e giudici, alla fine anche la conduttrice del programma Milly Carlucci dovesse intervenire nella questione.le Stelle, Milly ... Ballando con le stelle, continua lo scontro tra Costamagna e Lucarelli: "Non mi devo neppure scomodare… Le polemiche nate intorno a Ballando con le stelle non accennano a concludersi. A quasi due settimane di distanza dalla fine del programma, però, ...