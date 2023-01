Baetzing | Ratzinger Santo subito? La Chiesa dice di aspettare

(Di giovedì 5 gennaio 2023) "Nel diritto dellaci sono delle buone regole le quali dicono che bisognacinque anni prima dell'avvio di una canonizzazione. In questo periodo si protegge la quiete, si sta in ...

Il Sole 24 ORE

... non si può ripetere in questo modo": così monsignor Georg, presidente della Conferenza episcopale tedesca, incontrando la stampa al termine dei funerali di Joseph. 5 gennaio 2023... così monsignor Georg, presidente della Conferenza episcopale tedesca, parlando con i giornalisti al termine dei funerali solennni del Papa emerito JosephRoma, 5 gen. (askanews) - 'Nel diritto della Chiesa ci sono delle buone regole le quali dicono che bisogna aspettare cinque anni prima dell'avvio ...Monsignor Georg Gaenswein, meglio conosciuto come padre Georg, ora orfano del Papa Emerito Benedetto XVI, scomparso qualche giorno fa, del quale si è preso cura per anni, guarda ...