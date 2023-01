Bacio gay a Un Posto al Sole fa scoppiare la bufera | “Che schifo”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Unalcontinua ad essere tra le serie più seguite della televisione. Superata ampiamente la soglia delle 6000 puntate, la soap opera di Rai 3, nella puntata di lunedì 2 gennaio, ha mandato in onda un contenuto che in molti non hanno apprezzato, ovvero, quello inerente ungay. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Ilgay tra Castrese e Sasà genera il caos Nel corso dell’episodio andato in onda lunedì 2 gennaio 2023, infatti, i telespettatori hanno assistito algay che si sono scambiati Castrese e Sasà, interpretati rispettivamente da Peppe Romano e Cosimo Alberti. Gli autori della soap opera stavano “preparando” i telespettatori a questo evento da un po’ di tempo, mandando in onda scene nella quali si iniziava a delineare l’interesse tra i due. Ad ogni modo, la scena del ...

