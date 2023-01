(Di giovedì 5 gennaio 2023)De Donà e iconMaestrelli scatenano l’ira dei fan TraDe Donà eMestrelli sta nascendo del tenero? I fanno ed è polemica in. Gli addicted del reality show, infatti, già da alcuni giorni avevano notato un certo feeling tra la coppia, iniziando a fantasticare e creando addirittura un nomignolo con il mix dei loro nomi, ovvero “gli Andrele”. Tuttavia, la vippona è giàcon Bradford Beck, imprenditore americano con cui vive da quattro anni, e di certo, al pubblico del Grande Fratello Vip questo dettaglio non è certo sfuggito. Se da una parte troviamo infatti gli “Andrele”, dall’altra lae molti utenti scrivono: “Ma non era?”. La ...

361 Magazine

Poi la frecciatina a Belen Gf Vip, la battutadi Wilma e il disagio di Daniele: cosa chiede per una notte di sesso Il flirt tra Edoardo e Micol Dopo i primialla luce del sole, Edoardo e ......paparazzata in auto in compagnia del rapper L - Gante mentre si scambiavano tenere effusioni e... 'Famiglia Nara - Icardi - Lopez' La nottedi Wanda Dopo una serata passata insieme a guardare ... Baci hot tra Giaele e Andrea, la rete sobbalza: "Ma non era sposata" Cosa è successo fra Giaele De Donà e Andrea Maestrelli I due gieffini si sono scambiati un bacio davvero hot!Al Gf Vip 7 torna protagonista la modella ed ex vippona Dayane Mello, protagonista del racconto di Dana Saber sui baci paparazzati qualche mese ...