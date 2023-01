Avellino | Girolamo Giaquinto nominato vicepresidente della Provincia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidentedi, Rizieri Buonopane, ha, il consigliere. Con proprio decreto, inoltre, ha conferito una serie di deleghe ai consiglierili Costantino Giordano, Caterina Lengua, Luigi D’Angelis, Giuseppe Graziano, Francesco Mazzariello e Laura Cervinaro. Al consigliere Costantino Giordano sono attribuite Viabilità e infrastrutture stradali Ambiti Ovest e Sud, Ambiente, Trasporti in ambitole, Rapporti con gli enti locali; alla consigliera Caterina Lengua vanno Contenzioso, Patrimonio, Bilancio, Cultura (Promozione patrimonio storico, culturale, musei, biblioteche e ...

