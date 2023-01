Il Sannio Quotidiano

... migliorando performance e durabilità e garantendo maggioreper le tratte prive di ... Alessandra, Amministratore Delegato di SACE, sottolinea come "l'accelerazione dell'evoluzione ...Un aspetto su cui si sofferma la delegata abruzzese Filomena. 'Molte specie, anche quelle ...cui sono costretti in una stagione caratterizzata dalla scarsità di cibo che ne riduce l'. ... Autonomia: Ricci, ‘riforma dimentica i Comuni, spezza l’Italia’ Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Un Calderoli infastidito e una maggioranza rigida trasformano l’Autonomia in ciò che temevamo: un’altra inutile divisione. Questa riforma spezza l’Italia, dimentica i Comun ...«Solidarietà ai giornalisti de Il Mattino e de Il Messaggero per le dichiarazioni scomposte di Calderoli. La libertà di stampa è un pilastro della democrazia. Evidentemente il Ministro è nervoso: rifl ...