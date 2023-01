Auto precipita dalla scogliera in California | padre arrestato Accusa di tentato omicidio

Il Fatto Quotidiano

Le autorità californiane hanno arrestato l'uomo: l'accusa è quella di aver volontariamente lanciato la macchina con a bordo lui, moglie e due figli giù dal Devil's Slide, lo scivolo del diavolo. I ...Le squadre di soccorso hanno recuperato e messo in salvo i feriti di un incidente d'. Il veicolo con quattro occupanti, tutti membri della stessa famiglia, e' uscito di strada, su un tratto ... Auto Tesla precipita da una scogliera con una famiglia a bordo: il volo di 76 metri – Video Le autorità californiane hanno arrestato l'uomo: l'accusa è quella di aver volontariamente lanciato la macchina con a bordo lui, moglie e due figli giù dal Devil's Slide, lo scivolo del diavolo. I qua ...Cannes. Grave incidente ferroviario intorno alle 7 di stamani in Francia, tra Cannes e Saint Raphaël dove un’auto si è scontrata contro un treno in transito nei pressi della Corniche d’Or. Come scrive ...