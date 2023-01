Agenzia ANSA

Mai così basse negli ultimi 45 anni le vendite di nuovein, a causa dell'insufficienza di semiconduttori e le criticità della logistica per l'intero settore in Cina. Nell'intero 2022 le immatricolazioni si sono assestate a poco più di 4 ......preferenze dei consumatori appaiono ancora influenzate dalla qualita' complessiva del prodotto... mentre all'estero si rileva una pazienza ancora maggiore (in Germania 47% e in57%). Ars ... Auto: Giappone, immatricolazioni ai minimi in 45 anni - Economia TOKYO, 05 GEN - Mai così basse negli ultimi 45 anni le vendite di nuove auto in Giappone, a causa dell'insufficienza di semiconduttori e le criticità della logistica per l'intero settore in Cina. Nell ...Si alza il sipario su Afeela, la mobilità elettrica declinata da Sony e Honda. Avrà 45 diversi sensori, comprese fotocamere e Time-on-flight ...