Australia | lo scontro tra elicotteri Le immagini della collisione dalla cabina di pilotaggio

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Quattro persone sono decedute in seguito all'incidente avvenuto tra dueche stavano volando sopra Gold Coast in. I due mezzi si sono urtati tra il decollo dell'uno e l'atterraggio...

Quattro persone sono decedute in seguito all'incidente avvenuto tra due elicotteri che stavano volando sopra Gold Coast in Australia. I due mezzi si sono urtati tra il decollo dell'uno e l'atterraggio dell'altro. E in delle immagini riprese dalla cabina di pilotaggio di uno dei due velivoli, che è stato pubblicato dall'agenzia di stampa. Sono morte quattro persone nell'incidente tra due elicotteri che volavano sopra la zona della città di Gold Coast, sulla costa est dell'Australia. Quattro persone sono morte a causa di una collisione in volo tra due elicotteri vicino a Seaworld, sulla Gold Coast australiana. Gli altri nove passeggeri sono rimasti feriti, tre gravemente. Due elicotteri si sono scontrati in volo lunedì nei pressi di Main Beach, una spiaggia settentrionale della Gold Coast, nel Queensland (Australia) provocando 4 morti e tre feriti gravi.