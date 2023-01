Auriemma | “Kvaratskhelia | bersaglio dei difensori Vi dico una cosa sul Napoli”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Secondo, è diventatodei: “Ilreagirà contro Sampdoria e Juventus”. Ilha iniziato male il 2023 con la sconfitta contro l’Inter a San Siro. Una delle delusioni della serata è stata senza dubbio Khvicha, che ha avuto una prestazione deludente bloccato dainerazzurri. Raffaeleha sottolineato comesia stato trattato duramente, soprattutto nel primo tempo: “Caro, devi accettare il fatto di essere diventato ildeiche non sanno come fermarvi in modo regolare”. Deve rassegnarsi che se vuole diventare un campione deve metterci più ...

AreaNapoli.it

Inter Napoli in corso. L'attaccante Khvichamarcato duramente dai difensori interisti, al punto che il giornalista Raffaelescrive su Twitter: " Caro, devi rassegnarti all'idea di essere diventato il bersaglio dei difensori che non sanno come fermarti in maniera regolare... ". CalcioNapoli24.it è ...Napoli - A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaeleè intervenuto Massimiliano Esposito , ex calciatore del Napoli: "Ieri ho fatto un giretto ...è ... Auriemma: 'Kvaratskhelia è diventato il bersaglio dei difensori. Deve rassegnarsi' Secondo Auriemma Kvaratskhelia, è diventato bersaglio dei difensori: "Il Napoli reagirà contro Sampdoria e Juventus".Il giornalista sportivo Raffaele Auriemma ha commentato la sconfitta del Napoli contro l'Inter con un tweet pungente.