Aumenta il reddito delle famiglie | ma cala il risparmio

(Di giovedì 5 gennaio 2023) ROMA – Nel terzo trimestre,ilconsumatrici èto in termini nominali dell’1,9% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi finali sono cresciuti del 4,1%. Lo certifica l’Istat nei contri trimestrali sottolineando che “la propensione alconsumatrici è stimata al 7,1%, in calo di 1,9 punti rispetto al trimestre precedente”. Ed è “scesa a livelli inferiori rispetto al periodo pre-covid”. Il potere d’acquisto, frenato dalla crescita dei prezzi (+1,6% la crescita del deflatore implicito dei consumi), è tuttavia cresciuto sul trimestre precedente dello 0,3%. Sempre nel terzo trimestre del 2022, la pressione fiscale è stata pari al 42,7%, in ...

