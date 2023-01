Atp Pune 2023 | programma | orari e ordine di gioco semifinali venerdì 6 gennaio

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ecco il, glie l’didiper l’Atp 250 di. Torneo che si conclude sabato, quindi la giornata diè già sinonimo diper quanto concerne il tabellone di singolare. Si inizia alle ore 10:00 italiane, le 15:00 in India, quando Tallon Griekspoor affronterà quello che sembra un ritrovato Aslan Karatsev. A seguire toccherà ad un altro olandese: la testa di serie numero 2 Botic Van De Zandschulp dovrà vedersela contro il vincente di Krajinovic-Bonzi. Di seguito l’dicompleto. CENTER COURT Dalle ore 10:00 – Griekspoor vs Karatsev Non prima delle 11:30 – (2) Van De Zandschulp vs Krajinovic o Bonzi ...

L'250 diperde la sua prima testa di serie, ovvero Marin Cilic. Il croato ha dato forfait poco prima del suo incontro di quarti di finale che lo avrebbe visto opposto all'olandese Griekspoor. ...In conferenza stampa durante l'di, Marin Cilic ha speso belle parole per Djokovic. Cilic rende omaggio a Djokovic 'Tanto di cappello a Novak Djokovic, perché ha dovuto sopportare uno stress ... ATP Pune, Cecchinato batte Basilashvili e avanza al secondo turno. Esordio nel Tour per il quindicenne Dhamne Marin Cilic ha dato forfait poco prima del suo incontro di quarti di finale contro Griekspoor a Pune: ecco cosa succede con le scommesse.Il torneo ATP di Pune, in India, si avvia verso le sue fasi conclusive. Nella giornata si è svolto l’intero secondo punto sul cemento indiano, e tra i migliori otto non ci saranno azzurri, con Marco C ...