Atp Auckland 2023 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il, le, gli, latv edel torneo ATP 250 di, che andrà in scena da lunedì 9 a sabato 14 gennaio sui campi in cemento outdoor della cittadina neozelandese. Per l’Italia sarà presente Fabio Fognini, che inizia la propria stagione per presentarsi nelle migliori condizioni agli Australian Open. La testa di serie numero uno è il norvegese Casper Ruud, finalista in carica del Roland Garros, degli US Open e delle ATP Finals. Presenti anche il danese Holger Rune, il britannico Cameron Norrie, l’argentino Diego Schwartzman, il belga David Goffin e lo statunitense John Isner. Latelevisiva dell’evento è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una ...