Atp Adelaide | Sinner - Korda in tv | orario e dove vedere il match live - Sport - Tennis - quotidiano net

Ubitennis

Reduce dai successi ai danni di Edmund e Kokkinakis l'altoatesino si gioca la semifinale con il numero 33 della classifica mondiale. C'è solo un precedente fra i ...Partiamo da Jannik Sinner , di nuovo impegnato all'International 1 dopo la vittoria in ... 2, Lorenzo Musetti contro Michail Pervolarakis . Della sfida vi abbiamo già detto tutto, anche ... ATP Adelaide 1: Djokovic di tiebreak, bene Shapovalov e Korda Reduce dai successi ai danni di Edmund e Kokkinakis l'altoatesino si gioca la semifinale con il numero 33 della classifica mondiale. C'è solo un precedente fra i due ...Novak Djokovic ha raggiunto i quarti di finale all’ATP250 di Adelaide 1, primo torneo dell’anno che si disputa in contemporanea con la United Cup. Il serbo ha gestito in due tie-break le velleità del ...