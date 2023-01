Atp Adelaide | Sinner batte Kokkinakis ed è nei quarti

Ubitennis

Prosegue il cammino di Jannik Sinner all'International, torneo australiano sul cemento all'aperto. L'altoatesino, sesta testa di serie, ha avuto la meglio su Thanasi Kokkinakis per 7 - 6(2), 6 - 4 dopo due ore e tre minuti di gioco. ...L'inizio di partita è complicato, l'allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill - entrambi presenti ad- deve salvare tre palle break nel quinto gioco. All'ottavo game arriva il break per ... Italiani in campo giovedì 5 gennaio: Sinner ad Adelaide affronta Kokkinakis Jannik Sinner non si ferma e accede ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Adelaide 1. L’altoatesino sconfigge con il punteggio di 7-6(2) 6-4 l’australiano Thanasi Kokkinakis dopo una partita parti ...Jannik Sinner ha battuto in due set Thanasi Kokkinakis e approda ai quarti di finale del torneo ATP di Adelaide.