ATP Adelaide 1 | Jannik Sinner supera Thanasi Kokkinakis e vola ai quarti di finale – VIDEO

(Di giovedì 5 gennaio 2023)prosegue nel suo cammino e accede aididel torneo ATP 250 di1. L’altoatesino, sul cemento outdoor australiano, ha sconfitto con il punteggio di 7-6(2) 6-4 l’australianodopo una partita lottata specialmente nel primo set, che raggiunge le due ore e 4 minuti di durata. Il prossimo avversario, nella notte italiana (non prima delle 04:00), sarà l’americano Sebastian Korda, vincitore con un doppio 6-4 nei confronti dello spagnolo Roberto Bautista Agut. Chi avrà la meglio andrà poi a sfidare il vincente del match tra Yoshihito Nishioka e Alexei Popyrin nella semidi sabato. Come detto, quindi, primo set particolarmente combattuto tra, con il ...

