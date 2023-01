ATP Adelaide 1 | Jannik Sinner sfida Sebastian Korda C’è un precedente con due tie-break

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Saràil prossimo rivale dinel match valevole per i quarti di finale del torneo ATP 2501 in corso di svolgimento in Australia. Il nativo di San Candido, dopo aver eliminato Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 76 64, se la dovrà vedere contro il numero 33 del ranking mondiale per raggiungere eventualmente la semifinale contro il vincente del match tra Yoshihito Nishioka e Alexei Popyrin. Quali sono i precedenti tra? Al momento i due giovani (2001 per quanto riguarda l’azzurro, 2000 lo statunitense) si sono affrontati in una sola occasione, a Washington nell’agosto del 2021, con il successo dell’azzurro con il punteggio di 76 76 negli ottavi di finale del torneo sul cemento outdoor. Come si stanno comportando i ...