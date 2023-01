ATP Adelaide 1 2023 | Djokovic soffre ma vince con Halys Avanti Shapovalov e Korda

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il primo torneo dell’anno in Australia ha quasi tutti i suoi componenti dei quarti di finale. Mentre Jannik Sinner è in campo con Thanasi Kokkinakis per conquistare l’ottavo posto utile, si sono svolte tre partite: due in cui i pronostci sono stati rispettati e la terza che potrebbe aver segnato un cambio di passo per la nuova generazione. Iniziamo da Novak, che in qualche modo riesce a superare il francese Quentin. Partita più difficile di quanto poteva dire la classifica, viste le quasi 60 posizioni di differenza: il transalpino era riuscito a strappare immediatamente il servizio al più quotato avversario e per lungo tempo ha assaporato il colpaccio (5-2 nella prima frazione) facendo partita pari con il 21 volte vincitore Slam, dovendosi poi arrendere in due tie-break. Per il serbo ci sarà un esame più tosto da superare, quello con ...

