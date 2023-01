Atp 250 di Adelaide | Sinner vola ai quarti | “Ho alzato il livello del mio tennis”

(Di giovedì 5 gennaio 2023)– Avanza Jannikin Australia. Al Torneo Atp 250 dil’azzurro vince sull’australiano Kokkinasis per due set a zero (7-6, 6-4) e conquista idi finale: “Contro di lui sono sempre grandi battaglie: mi ricordo ancora quella di Cincinnati. – dice Jannik a margine del match, come riporta il sito della Feder(Fitp) – Grazie al pubblico che mi ha sostenuto nonostante giocassi contro unta di casa. Il sole all’inizio ci ha creato qualche problema”. “Sono contento di essere riuscito ad alzare ildel mionel tie-break del primo set, dopo essere stato anche un po’ fortunato sulla quarta palla-break che avevo annullato – ha proseguito – Dentro di me provo emozioni grandi ma cerco comunque di apparire calmo ...

Sky Sport

Sarà Sebastian Korda il prossimo rivale di Jannik Sinner nel match valevole per i quarti di finale del torneo ATP 250 Adelaide 1 in corso di svolgimento in Australia.