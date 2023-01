(Di giovedì 5 gennaio 2023) Neldel 7-8 gennaio si aprirà ufficialmente la stagione indoor per quanto riguarda l’leggera e c’è subito un nome di lusso impegnato in gara.farà il proprio debutto domenica al PalaIndoor die sarà atteso nelin. Il Campione d’Europa Under 18, già capace di volare oltre gli otto metri ad appena diciassette anni (8.04 a Gerusalemme la scorsa estate), disputerà la sua prima gara da junior sulla pedana dove lo scorso anno firmò un doppio 7.47. Il laziale si appresta a riprendere il volo in un’annata agonistica che lo condurrà agli Europei Under 20, previsti proprio nell’ormai cara capitale israeliana in estate. Il poliziottomettere nel mirino il record italiano di categoria (7.78 di Gabriele ...

OA Sport

Assunta Legnante Nell', ciascuno nelle proprie categorie, nei campionati italiani di Padova ... Il 30enne cingolanoGigli è medaglia d'oro nel dog scootering, insieme al suo Alcan Silent ...Per la Federazione italiana dileggera Marcell Jacobs è l'uomo dell'anno. Marcell Jacobs, Uomo dell'Anno Il corridore ... i giovaniFurlani (campione d'Europa U18 del lungo con 8,04 e ... Atletica, Mattia Furlani debutta ad Ancona: salto in lungo nel weekend. E potrebbe battere Jacobs... Nel weekend del 7-8 gennaio si aprirà ufficialmente la stagione indoor per quanto riguarda l’atletica leggera e c’è subito un nome di lusso impegnato in gara. Mattia Furlani farà il proprio debutto do ...Primo weekend dell’anno e primo fine settimana indoor. La stagione 2023 in pista scatta sabato 7 e domenica 8 gennaio, con gare in programma in nove sedi al coperto: Ancona, Padova, Bergamo, Varese, S ...