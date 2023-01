Atletica | Marcell Jacobs si allena a Dubai insieme all’Eintracht Francoforte

(Di giovedì 5 gennaio 2023) C’è un ospite inaspettato aadrsi, prossimo avversario del Napoli in Champions League:. La medaglia d’oro nei 100 e nella 4×100 ai Giochi di Tokyo ha utilizzato la pista di, mentre i tedeschi, tra cui anche lo juventino in prestito Luca Pellegrini si esercitavano sul terreno di gioco. Al termine della sessione è stato proprio il terzino italiano a intrattenersi a lungo con il connazionale, seguito dal tecnico Oliver Glasner. Ecco il tweet della squadra tedesca. Casually meeting an Olympic Champion #SGE @crazylongjumper pic.twitter.com/wEd2FjpKz9 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 5, 2023 SportFace.

Jacobs si trova al caldo di Dubai dove sta svolgendo l'ultima parte del lavoro prima del debutto nella nuova stagione. Il campione Olimpico dei 100 metri, prima della stagione all'aperto, darà ...Fra un mese inizierà il 2023 diJacobs . È stata infatti annunciata la presenza nei 60 metri - specialità in cui è campione ... Mekhissi vanta uno dei migliori record in pista nell'... Atletica, il desenzanese Marcell Jacobs torna in pista: in Polonia il 4 febbraio Manca meno di un mese al primo appuntamento importante della stagione per il doppio oro olimpico Marcell Jacobs ...Marcell Jacobs si trova al caldo di Dubai dove sta svolgendo l’ultima parte del lavoro prima del debutto nella nuova stagione. Il campione Olimpico dei 100 metri, prima della stagione all’aperto, darà ...