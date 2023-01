Atletica | Jacobs si allena a Dubai con l’Eintracht di Francoforte

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ancora un olimpionico della velocità in campo assieme a una squadra di calcio: la storia si è ripetuta a, con Marcellche, sia pure a debita distanza, ha lavorato con i calciatori del, prossimi avversari del Napoli in Champions League.ha utilizzato la pista di, proprio mentre la squadra tedesca nella quale gioca Luca Pellegrini lavorava sul terreno di gioco. Al termine dell’mento odierno, proprio il terzino italiano si è intrattenuto con l’azzurro dileggera. (Ansa). (foto@EintrachtFrankfurt-Instagram) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARCELL(@crazylongjumper) Visualizza questo post ...

Giornale di Brescia

ha utilizzato la pista di, proprio mentre la squadra tedesca nella quale gioca Luca Pellegrini lavorava sul terreno di gioco. Al termine dell'allenamento odierno, proprio il terzino ...Commenta per primo Il nuovo acquisto dell'Eintracht Francoforte Marcell. Solo per un giorno, eppure la doppia medaglia d'oro olimpica si è allenata con il club ...invece sulla pista d'... Jacobs si allena a Dubai con i calciatori dell'Eintracht Francoforte Marcell Jacobs farà il proprio esordio stagionale il prossimo 4 febbraio alla Orlen Cup di Lodz, meeting del World Indoor Tour (livello bronze). Il Campione Olimpico dei 100 metri ha dunque scelto la ...Primo weekend dell’anno e primo fine settimana indoor. La stagione 2023 in pista scatta sabato 7 e domenica 8 gennaio, con gare in programma in nove sedi al coperto: Ancona, Padova, Bergamo, Varese, S ...